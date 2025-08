Per le vacanze gli italiani pronti a impegnare gioielli, abiti da sposa e tv

Vacanze sì, ma a quale prezzo? Spiagge affollate e mete esotiche sembrano essere diventate un bene irrinunciabile per gli italiani, tanto da spingerli a impegnare beni di valore, dai gioielli di famiglia agli abiti da sposa, passando per smart TV e borse griffate. Se un tempo si rinunciava al viaggio per mancanza di soldi, oggi si preferisce sacrificare un ricordo o un oggetto prezioso pur di non restare a casa.



Il trend è in crescita: +25% rispetto all’anno scorso. È quanto emerge da una ricerca condotta da Susini Group StP, studio fiorentino specializzato in consulenza del lavoro, secondo cui 1 italiano su 4 ha ammesso di aver impegnato un bene personale per racimolare la somma necessaria a finanziare le ferie.