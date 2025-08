Come usare le carte di pagamento in vacanza senza cadere vittima di truffe: il vademecum

Cosa bisogna fare una volta arrivati a destinazione? Bisogna prelevare con carta di credito, debito o prepagata? Le commissioni per il prelievo di denaro contante variano da banca a banca, e anche a seconda del circuito a cui si appoggia la carta. Generalmente, le carte di credito hanno costi più elevati (intorno al 4%) rispetto a carte di debito e prepagate. In alcuni casi l'importo addebitato dall'istituto di credito è fisso, in altri è una percentuale su quanto prelevato; bisogna quindi regolarsi di conseguenza. Oltre alle commissioni, serve tenere in considerazione l'eventuale sovrapprezzo applicato in caso di operazioni effettuate con una valuta diversa dall'euro. Consultate, dunque, i fascicoli informativi della carta per conoscere nel dettaglio le condizioni applicate.