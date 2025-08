Ladra col Pos nascosto nella borsa: così colpiva turisti a Sorrento e Roma | Ecco come difendersi

Il furto avviene sfruttando la brevissima distanza necessaria per la comunicazione NFC. Il Pos viene attivato con un importo (ad esempio 9,90 euro), quindi la ladra si avvicina alla vittima in luoghi affollati: stazioni, autobus, mercati. Basta un contatto ravvicinato, anche solo una borsa che sfiora un'altra, per avviare la transazione. L'apparecchio emette un suono appena percepibile, spesso mascherato dal rumore circostante. In molti casi, la vittima non riceve nemmeno la notifica dell'addebito in tempo reale, soprattutto se ha disattivato gli avvisi della banca. Le carte nel portafogli, se non schermate, sono vulnerabili, specialmente se in prossimità di altri dispositivi NFC o carte multiple, che aumentano il rischio di letture errate o multiple.