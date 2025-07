Truffe in vacanza, dalle case fantasma ai biglietti aerei falsi: ecco come difendersi

Truffe anche per biglietti, escursioni e noleggio d’auto - Le truffe non riguardano solo le strutture ricettive, ma anche altri prodotti o servizi legati alle vacanze come, ad esempio, i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio d'auto. Sempre secondo l’indagine commissionata da Facile.it, ad esempio, nell'ultimo anno quasi 1,5 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo di frode mentre erano alle prese con l’acquisto di biglietti aerei. L'11% dei rispondenti (pari a 3,7 milioni di viaggiatori), invece, mentre stava prenotando un'escursione. Discorso a parte merita il noleggio dell'auto; secondo l'indagine quasi il 10% dei rispondenti ha dichiarato di essere stato vittima di una truffa, o tentativo di frode. In questo caso pesano non solo le truffe vere e proprie, in primis noleggiatori non esistenti, ma anche alcuni problemi che spesso si verificano quando si è alle prese con il noleggio auto come, ad esempio, la presenza di condizioni contrattuali poco chiare, la mancanza di trasparenza su franchigie e coperture assicurative, l’addebito di somme importanti per piccoli danni fatti alla vettura e così via.