Truffa online con il nome del Ministero della Salute: ecco come proteggersi

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è un servizio gestito a livello regionale che consente ai cittadini di consultare online la propria storia clinica. Referti, prescrizioni, ricoveri, esenzioni: tutto in un unico spazio digitale. Il sistema è sicuro e gestito attraverso canali ufficiali, come il portale del Ministero o i siti regionali. Nessuna richiesta di dati personali o bancari viene mai inviata via email, né tantomeno con link esterni non verificabili.