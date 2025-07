Celebre sportivo irlandese finge di avere il cancro per raccogliere soldi, ora è a processo per truffa

È stato il primo vero atleta-icona dell'hurling, una via di mezzo fra l’hockey su prato e il baseball popolarissima in Irlanda. Cinque titoli All-Ireland, numerosi trofei nazionali e nove premi All-Star, messi assieme tra il 1989 e il 2005 sempre con la maglia della contea di Kilkenny. Poi un lento declino dopo il ritiro, quando nemmeno lo status di leggenda dello sport gaelico per eccellenza lo ha salvato dalla bancarotta. Un investimento sbagliato dopo l'altro D.J. Carey ha dilapidato il suo discreto patrimonio, collezionando imprese fallimentari come la DJ Carey Enterprises Ltd, una società per la distribuzione di prodotti igienici nel settore alberghiero che, dal 1994, ha generato solo perdite. Poi nel 2012 il divorzio dall'altrettanto celebre milionaria britannica Sarah Newman, da cui aveva avuto due figli. Uno shock che ha contribuito ad acuire i suoi problemi, non solo economici. La discesa negli inferi di Carey a quel punto è ormai completa e lui, nel 2014, ha provato ad invertire la rotta facendo l'ennesima scelta sbagliata, quella che stavolta nessuno gli avrebbe perdonato. L'ex campione fa credere a tutta la Nazione di essere gravemente malato di cancro e chiede a destra e a manca denaro per curarsi. Fino al 2022 si moltiplicano le raccolte fondi per aiutare un uomo che giura di aver bisogno di costosissime cure. A credere agli appelli di D.J. sono anche le persone a lui più vicine, come il magnate Denis O’Brien e l’ex rivale in campo Tony Griffin che si impegnano in prima persona con ingenti donazioni. Fino alla rivelazione: non è vero niente. Carey ha imbrogliato tutti, anche coloro che gli volevano bene.