Spiagge deserte, Alessandro Gassmann contro il caro-ombrelloni: “Avete esagerato con i prezzi”

"La situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera. Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio", ha scritto l'attore su Instagram rivolgendosi ai gestori di stabilimenti balneari

07 Ago 2025 - 22:57
© IPA

© IPA

L’estate 2025 si sta rivelando complicata per gli stabilimenti balneari italiani, con molte spiagge attrezzate che registrano un calo di presenze. A puntare i riflettori su questa crisi è l’attore Alessandro Gassmann, che ha scelto i social per lanciare un messaggio diretto ai gestori degli stabilimenti: i prezzi troppo alti stanno spingendo i turisti verso le spiagge libere.

Visualizza il post su Instagram
 

Il messaggio di Gassmann: “Abbassate i prezzi”

 “Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?”, ha scritto l’attore nel suo post. La foto scelta, che mostra una spiaggia attrezzata deserta, con ombrelloni chiusi e lettini vuoti, sottolinea il problema: l’aumento dei costi per ombrelloni e lettini sta scoraggiando i bagnanti.

Il messaggio di Gassmann arriva in un momento in cui il dibattito sul caro-spiagge è al centro dell’attenzione. La situazione economica, che continua a pesare sulle famiglie italiane, sembra aver spinto molti a rinunciare agli stabilimenti a pagamento, preferendo soluzioni più economiche. L’attore, noto per il suo impegno su temi sociali e ambientali, si fa portavoce di un disagio diffuso, invitando i gestori a riconsiderare le loro strategie per attirare nuovamente i turisti. 

Intanto, il dibattito rimane aperto, con l’auspicio che le spiagge italiane tornino a popolarsi, trovando un equilibrio tra sostenibilità economica e accessibilità.

alessandro gassmann
caro-vacanze

