Spiagge deserte, Alessandro Gassmann contro il caro-ombrelloni: “Avete esagerato con i prezzi”

“Leggo che la stagione non sta andando bene bene. Secondo voi perché? Forse avete un po’ esagerato con i prezzi e la situazione economica del paese spinge gli italiani a scegliere una spiaggia libera? Abbassate i prezzi e le cose, forse, andranno meglio. Capito come?”, ha scritto l’attore nel suo post. La foto scelta, che mostra una spiaggia attrezzata deserta, con ombrelloni chiusi e lettini vuoti, sottolinea il problema: l’aumento dei costi per ombrelloni e lettini sta scoraggiando i bagnanti.