Estate 2025, ombrelloni alle stelle: scopri le app e le strategie digitali per risparmiare

Ombrellone.it punta sulla semplicità d'uso e sulla possibilità di prenotare anche all'ultimo momento. I prezzi partono da circa 18 euro al giorno e la cancellazione è gratuita fino a 48 ore prima. Alcuni stabilimenti permettono il check-in tramite QR code all'arrivo.

Limiti: l'offerta è più ristretta rispetto a competitor più grandi, e non tutte le spiagge gestiscono il check-in digitale. Inoltre, le fasce orarie e le formule “mezza giornata” non sono sempre disponibili.