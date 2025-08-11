Logo Tgcom24
Economia
DOPO GIUGNO E LUGLIO...

Turismo, i dati del Viminale: boom di arrivi anche ad agosto, +13,1% sul 2024

I numeri dei primi 11 giorni del mese confermano il trend positivo

11 Ago 2025 - 18:46
© Istockphoto

© Istockphoto

Anche nel mese di agosto continua la forte crescita di turisti nelle strutture ricettive italiane. Lo confermano i numeri del Viminale contenuti nella banca dati "Alloggiati web". A giugno gli arrivi sono stati 21.680.741 contro i 19.660.297 del 2024 (+10.2%). A luglio sono stati 23.997.082 a fronte dei 22.951.500 dell'anno scorso (+4,5%). Nei soli primi 11 giorni di questo mese - dunque senza conteggiare il prossimo weekend di Ferragosto - si sono toccati i 7.944.284 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell'analogo periodo del 2024.

Il portale "Alloggiati web", gestito dalla polizia, permette ai gestori delle strutture ricettive turistiche alberghiere ed extra-alberghiere di ottemperare all'obbligo di trasmettere alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro le 24 ore successive al loro arrivo.

