Turismo, i dati del Viminale: boom di arrivi anche ad agosto, +13,1% sul 2024

Anche nel mese di agosto continua la forte crescita di turisti nelle strutture ricettive italiane. Lo confermano i numeri del Viminale contenuti nella banca dati "Alloggiati web". A giugno gli arrivi sono stati 21.680.741 contro i 19.660.297 del 2024 (+10.2%). A luglio sono stati 23.997.082 a fronte dei 22.951.500 dell'anno scorso (+4,5%). Nei soli primi 11 giorni di questo mese - dunque senza conteggiare il prossimo weekend di Ferragosto - si sono toccati i 7.944.284 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell'analogo periodo del 2024.