Turismo e lusso, consumatori: una settimana di vacanze in Italia può arrivare a costare fino a 300mila euro

Un soggiorno in hotel di lusso o villa esclusiva può arrivare a costare cifre da capogiro. In classifica anche località di montagna come Cortina e Selva di Val Gardena
Isola d'Elba © istockphoto
Un soggiorno di una settimana in una struttura turistica in Italia, che sia un hotel prestigioso, uno chalet di charme in montagna o una villa con splendida vista sul mare, può arrivare a costare cifre da capogiro, fino a 300mila euro. Lo rileva il Codacons, che ha realizzato un'indagine per individuare le strutture ricettive più care del Paese, analizzando le proposte pubblicate sui siti specializzati in prenotazioni alberghiere. Ipotizzando un soggiorno di sette giorni dal 23 al 30 agosto per due persone, il record assoluto spetta a Verona, dove per dormire in un rooftop in zona piazza delle Erbe si arriva a spendere 297.573 euro a settimana.
"Si tratta ovviamente di casi limite, non certo di prezzi medi, ma tali cifre esorbitanti danno l'idea di come le tariffe turistiche in Italia abbiano raggiunto livelli elevatissimi negli ultimi anni", sottolinea l'associazione. In Sardegna per una villa con piscina a Baja Sardinia la spesa per lo stesso periodo raggiunge un massimo di 125.870 euro; 43.575 euro una suite in hotel a Porto Cervo, 39.342 euro una villa ad Arzachena. In Campania per una villa a Positano servono fino a 123.099 euro, località dove si trovano altre sistemazioni analoghe a prezzi tra i 70 e gli 86mila euro a settimana, ma a Sorrento bastano, si fa per dire, 56.932 euro.
In Toscana il record spetta a Firenze dove, nelle stesse date, sette notti in appartamento arrivano a costare 84.117 euro, mentre in Puglia per un'intera casa a Vieste la spesa tocca punte di 71.435 euro. Spostandosi in Sicilia, una suite per due persone in un prestigioso hotel di Taormina costa 64.726 euro a settimana, mentre per la Liguria è Sanremo a detenere il primato: una vacanza di 7 giorni in appartamento arriva a costare 63.196 euro. Non si salva la montagna: a Cortina d'Ampezzo un appartamento può costare 52.375 euro a settimana, uno chalet 38.520 euro a Selva di val Gardena, 35.725 euro a Ortisei, rivela l'associazione.
La classifica dei prezzi più elevati nelle varie località italiane
(7 notti, dal 23 al 30 agosto 2025)
1) Verona - rooftop: 297.573 euro
2) Baja Sardinia - villa con piscina: 125.870 euro
3) Positano - villa con vista mare: 123.099 euro
4) Firenze - appartamento: 84.117 euro
5) Vieste - intera casa: 71.435 euro
6) Taormina - suite in hotel: 64.726 euro
7) Sanremo - appartamento: 63.196
8) Sorrento - villa: 56.932 euro
9) Cortina d'Ampezzo - appartamento: 52.375 euro
10) Venezia - suite in hotel: 49.424 euro
11) Porto Cervo - suite in hotel: 43.575 euro
12) Arzachena - villa: 39.342 euro
13) Selva di val Gardena - chalet: 38.520 euro
14) Ortisei - chalet: 35.725 euro.
Commenti (0)