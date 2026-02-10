EMILIA ROMAGNA A BIT 2026 Emilia-Romagna a BIT: il 2026 tra grandi eventi, cicloturismo e viaggi slow

A Fiera Milano Rho (10-12 febbraio) la Regione presenta uno stand da oltre 350 mq "a percorsi cromatici" e 34 operatori. In primo piano Velo-city a Rimini, Motor Valley, Riviera e cammini, tra accessibilità e sostenibilità