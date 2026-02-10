Emilia-Romagna a BIT: il 2026 tra grandi eventi, cicloturismo e viaggi slow

© APT Emilia Romagna | Castell'Arquato
A Fiera Milano Rho (10-12 febbraio) la Regione presenta uno stand da oltre 350 mq "a percorsi cromatici" e 34 operatori. In primo piano Velo-city a Rimini, Motor Valley, Riviera e cammini, tra accessibilità e sostenibilità
L'Emilia-Romagna punta su un 2026 da vivere "in movimento". Dal 10 al 12 febbraio, alla BIT di Fiera Milano Rho, la Regione si presenta con un calendario fitto di grandi eventi sportivi e un'offerta turistica che mescola velocità e lentezza: dalle piste della Motor Valley ai cammini dell'Appennino, passando per i borghi storici e i 110 chilometri della Riviera Romagnola.
L'approccio parte dallo spazio espositivo: oltre 350 metri quadrati (Pad. 11, stand M45 M53 P46 P54) coordinati da Apt Servizi Emilia-Romagna, con un concept che debutta quest'anno. Percorsi cromatici su pavimenti e pareti accompagnano i visitatori tra le diverse anime del territorio. Ogni colore corrisponde a un prodotto turistico: Sport, Motor Valley, Food, Cultura, Riviera, Outdoor, Divertimento, Cammini. Un sistema che aiuta a orientarsi senza dover leggere troppo.
La stessa logica visiva compare nelle 14 cartoguide multilingua dedicate ai prodotti regionali, pensate per raccontare esperienze e itinerari in modo rapido. Completano l'allestimento due ledwall con immagini delle destinazioni e reel con testimonial emiliano-romagnoli, mentre 34 operatori delle tre Destinazioni Turistiche regionali (Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Romagna) presentano proposte che provano a integrare più esperienze nello stesso viaggio.
Il 2026 parte dal cicloturismo. L'appuntamento di punta è Velo-city, il Congresso Mondiale della Ciclabilità che torna in Italia dopo 35 anni: dal 16 al 19 giugno Rimini ospiterà oltre 1.600 delegati da più di 60 Paesi. Un segnale di come le due ruote "slow" siano sempre più centrali nelle strategie turistiche regionali.
Ma l'Emilia-Romagna gioca anche la carta dell'adrenalina. La Motor Valley scalda i motori con un calendario denso: Superbike World Championship (12-14 giugno), World Ducati Week (3-5 luglio, nell'anno del centenario Ducati), MotoGP – Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre), Ironman a Cervia (19-20 settembre), senza dimenticare il Motor Valley Fest (a Modena dal 28 al 31 maggio). A questi si aggiunge la tappa di Modena dei gironi dell'Europeo maschile di pallavolo, con la Nazionale italiana protagonista.
Nel mix entra anche Emilia-Romagna HypER 5, progetto che propone cinque maratone (Parma, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) da completare nell'arco di cinque anni, con passaporto digitale e medaglia finale per chi chiude il percorso.
Cammini, borghi e Riviera: l'altra faccia del movimento
Accanto ai grandi eventi, l'offerta punta sul turismo green e sulla scoperta lenta. Ventidue cammini regionali attraversano l'Appennino, che d'inverno conta 15 stazioni sciistiche e d'estate si apre al trekking tra 2 parchi nazionali, 14 parchi regionali e diverse riserve naturali. Nell'entroterra, 58 borghi storici completano il quadro di un territorio che si può attraversare con tempi diversi.
Sul fronte mare, la Riviera Romagnola gioca la carta dell'accessibilità e della sostenibilità: 110 chilometri di costa, spiagge certificate ecosostenibili, lungomari pedonalizzati e un'attenzione particolare agli appuntamenti di Pasqua e ai ponti primaverili.
A questi prodotti si affiancano le Città d'Arte (17 riconoscimenti Unesco in Regione), la Food Valley con 44 prodotti DOP e IGP – destinati a diventare 45 con l'arrivo dell'Erbazzone reggiano IGP – e la Wellness Valley con 23 centri termali, fino alle proposte luxury per chi cerca esperienze più esclusive.