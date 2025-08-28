Il Cdm vara la nuova Farnesina, Tajani: "Avrà una testa politica e una testa economica"

Tra le novità, ha spiegato il ministro, "ci sarà una direzione generale della crescita che sarà un punto di riferimento per tutte le imprese" e "una direzione generale che si occuperà della sicurezza e dell'intelligenza artificiale". Quest'ultima sarà a sua volta divisa in due parti: "una più politica e un'altra più tecnologica" sulla sicurezza cibernetica.