Il Cdm vara la nuova Farnesina, Tajani: "Avrà una testa politica e una testa economica"

Il vicepremier presenta la riforma del ministero degli Esteri: "Ci saranno una direzione generale della crescita e un'altra su sicurezza e intelligenza artificiale"
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva la riforma del ministero degli Esteri. Lo ha annunciato il ministro Antonio Tajani, sottolineando la necessità di riorganizzare la Farnesina alla luce dei cambiamenti internazionali, soprattutto nell'ambito del commercio internazionale. "Visto che quest'ultimo rappresenta più del 30% del Pil e c'è una strategia del governo per rinforzare la presenza del nostro export nel mondo per arrivare fino a 700 miliardi di euro nel 2027, serviva un ministero bicapite. Cioè con una testa politica e una testa economica".
Tra le novità, ha spiegato il ministro, "ci sarà una direzione generale della crescita che sarà un punto di riferimento per tutte le imprese" e "una direzione generale che si occuperà della sicurezza e dell'intelligenza artificiale". Quest'ultima sarà a sua volta divisa in due parti: "una più politica e un'altra più tecnologica" sulla sicurezza cibernetica.
La riforma punta poi alla semplificazione. "Faremo di tuttoper semplificare tutte le procedure amministrative per offrire ai cittadini anche servizi sempre più efficaci e puntuali", ha sottolineato Tajani. "Penso al potenziamento dei servizi della rete consolare, delle scuole di italiano all'estero, penso anche ai servizi come viaggiare sicuri e dove siamo nel mondo. E tutta la riforma è a costo zero".
