Caracas, Farnesina: "Liberati i due italo-venezuelani De Grazia e Assenza"

A Caracas è stata annunciata la liberazione degli italo-venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e di Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), insieme a un gruppo di altri detenuti. Lo riferisce una nota della Farnesina. "Si tratta di un risultato maturato anche grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni dello Stato su impulso del ministro Antonio Tajani e del governo", si legge nel comunicato.