Mondo
La nota

Caracas, Farnesina: "Liberati i due italo-venezuelani De Grazia e Assenza"

Amerigo De Grazia è un ex deputato dell'opposizione dell'Assemblea Nazionale, Margarita Assenza lavorava insieme al sindaco di Maracaibo

24 Ago 2025 - 11:51
Amerigo De Grazia © Ansa

Amerigo De Grazia © Ansa

A Caracas è stata annunciata la liberazione degli italo-venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e di Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), insieme a un gruppo di altri detenuti. Lo riferisce una nota della Farnesina. "Si tratta di un risultato maturato anche grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni dello Stato su impulso del ministro Antonio Tajani e del governo", si legge nel comunicato.

Chi è Amerigo De Grazia

 Amerigo De Grazia è un ex deputato dell'opposizione dell'Assemblea Nazionale, detenuto presso l'Helicoide in regime di isolamento. L'Ambasciata d'Italia aveva ripetutamente sensibilizzato le Autorità venezuelane in merito alle preoccupanti condizioni mediche del connazionale, affinché venisse sottoposto alle cure specialistiche necessarie.

Chi è Margarita Assenza

 Margarita Paulina Assenza Arteaga, detenuta presso l'Helicoide, lavorava insieme al sindaco di Maracaibo Rafael Ramirez, arrestato con lei con l'accusa di aver commesso "reati contro il patrimonio dello Stato".

Cosa succede ora

 Entrambi dovranno comparire in tribunale lunedì per chiarire le modalità relative all'eventuale prosecuzione del procedimento e alla loro posizione individuale. "È stato inoltre disposto che non possano allontanarsi da Caracas; per altri detenuti, invece, è stato stabilito un regime di detenzione domiciliare. Continua l'azione per la liberazione di Alberto Trentini e di tutti gli altri italiani ancora detenuti".

Si lavora per Alberto Trentini

 Nella nota la Farnesina ha rimarcato che "continua l'azione per la liberazione di Alberto Trentini e di tutti gli altri italiani ancora detenuti".

Sullo stesso tema