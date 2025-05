Venezuela, l'italiano Alberto Trentini chiama casa dopo sei mesi in cella a Caracas

Il cooperante, che lavora per la ong Humanity & Inclusion impegnata nell'assistenza umanitaria alle persone con disabilità, era arrivato in Venezuela lo scorso 17 ottobre per una missione umanitaria. L'ultimo contatto che aveva avuto con la sua famiglia risale infatti proprio al giorno del suo arresto: il 15 novembre dello scorso anno. Poi il lungo silenzio, ostaggio di un regime, che viola continuamente i diritti umani. Ansia e preoccupazione hanno espresso in questi mesi le persone a lui più vicine, a partire dai parenti, oltre a varie associazioni, che a gran voce hanno lanciato appelli e petizioni alle istituzioni per il suo rilascio, respingendo anche le accuse a suo carico, tenendo così alta l'attenzione sulla vicenda, considerate anche le sue precarie condizioni di salute: Trentini soffrirebbe di pressione alta e deve assumere dei farmaci.