Venezuela, nessuna notizia del cooperante italiano arrestato | Restrizioni a diplomatici d'Italia e Francia

L'ong internazionale Humanity & Inclusion ha confermato che il 15 novembre scorso uno dei suoi cooperanti in Venezuela, il 45enne Alberto Trentini, è stato arrestato nei pressi del confine con la Colombia, nello stato meridionale di Apure. "Da quando abbiamo ricevuto la notizia dell'arresto del nostro operatore umanitario e del conducente che lo accompagnava, ci siamo mobilitati per ottenere la loro liberazione" ma, "per non interferire nei procedimenti in corso, non abbiamo ulteriori commenti da fare in questo momento", si legge in un comunicato dell'ong da Caracas e riportato dai media venezuelani.