Ancora non si conoscono le sue prossime mosse, ma non si esclude che possa cercare di giurare presso un'ambasciata venezuelana all'estero per istituire una sorta di "governo provvisorio". Il sostegno internazionale a Urrutia non sembra comunque preoccupare i fedelissimi di Maduro: con un gesto eclatante, il ministro della Difesa, Vladimir Padrino, ha fatto distribuire volantini con la scritta "ricercato" e le immagini di alcuni ex leader latinoamericani, definiti "criminali" e "invasori" per aver appoggiato l'opposizione democratica venezuelana.