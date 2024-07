Elezioni Venezuela, opposizione denuncia irregolarità

L'ex deputata della Plataforma unitaria democratica, Delsa Solorzano, ha denunciato al Consiglio elettorale irregolarità nello scrutinio delle elezioni presidenziali in Venezuela. "Lo denuncio con le prove in mano - ha affermato -. Stanno ritardando la trasmissione dei dati al centro di computazione e la pubblicazione dei verbali. C'è un numero significativo di seggi elettorali da cui vengono allontanati i nostri testimoni e altri in cui si rifiutano di trasmettere i risultati della scheda di conteggio". "Ma con i risultati che abbiamo - ha aggiunto - possiamo dire di sapere cosa sta accadendo nel Paese".