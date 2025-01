Venezuela, Maduro ha giurato per il terzo mandato da presidente: "Il Paese non si colonizza né si domina"

L'ex diplomatico Gonzalez Urrutia, in esilio da settembre in Spagna, ha promesso di rimpatriare per dare vita al suo governo. La cerimonia si è svolta all'indomani delle manifestazioni celebrate nel Paese e in diverse città del mondo proprio per sostenere la sua causa. La leader delle opposizioni, e potenziale vice presidente Maria Corina Machado ha guidato in prima persona il corteo organizzato in un municipio della capitale Caracas, tornando a mostrarsi in pubblico dopo oltre 130 giorni di clandestinità. Al termine del comizio, il comitato oppositore "Comando con Venezuela" ha denunciato il "sequestro" della ex deputata, "intercettata e fatta cadere" dalla moto a bordo della quale stava abbandonano la piazza. Poco dopo, la stessa Machado riferiva del rilascio, riservandosi di dare ulteriori dettagli sull'accaduto, in un successivo momento.