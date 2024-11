Il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto il candidato dell'opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez come "presidente eletto" del Paese sudamericano, mesi dopo che il presidente Nicolas Maduro ha affermato di aver vinto le elezioni di luglio. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un post su X ha anche chiesto "rispetto per la volontà" degli elettori venezuelani.