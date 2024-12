Premio Sacharov 2024 ai venezuelani María Corina Machado e Edmundo González Urrutia

La loro storia inizia con una candidatura negata. Ovvero quella della Machado, scelta dalla piattaforma democratica unita per sfidare Maduro nelle elezioni presidenziali dello scorso anno. Una figura considerata pericolosa dal regime, visto l'entusiasmo con cui era stata accolta dai venezuelani, tanto da essere squalificata con un escamotage. Di lì il passaggio di testimone a Urrutia, diplomatico di lungo corso, dichiarato poi sconfitto dall'auto proclamatosi vincitore Maduro. Alla denuncia di brogli - tuttora non è stato possibile visionare i verbali elettorali - ha fatto seguito un mandato di arresto per Urritia rifugiatosi in Spagna.