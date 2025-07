Usa, due italiani detenuti nel centro migranti "Alligator Alcatraz" in Florida

Fernando Eduardo Artese, cittadino italiano e argentino, residente a Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) con moglie e due figli (iscritto Aire presso il vice consolato di Arona), è stato arrestato a giugno 2025 per overstay. Sarebbe stato fermato dalla polizia stradale per un controllo sulla sua autovettura (un veicolo di tipo commerciale) segnalata per una contravvenzione non pagata. Dal controllo sarebbe poi emerso che il connazionale svolgeva attività lavorativa in costanza di un permesso per turismo (il cosiddetto Esta).