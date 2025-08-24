Tajani risponde a Salvini: "La forza delle idee vince sempre sulla violenza delle parole"

"Costruire la pace: in questo momento siamo tutti impegnati per questo. Non è facile sia in Medio Oriente sia in Ucraina, però bisogna sempre non demordere. Dobbiamo andare avanti, lavorare perché poi quando ci sono delle idee giuste vanno difese, bisogna combattere per loro", ha detto Antonio Tajani, arrivando al Meeting di Rimini. "Ci vorrà tempo - ha osservato - ma alla fine vincerà la pace. I mattoni nuovi - ha aggiunto riferendosi al tema della kermesse riminese 'Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi' - sono l'impegno di tutti quanti noi, le idee, perché sono tante le persone di buona volontà, tanti costruttori di pace e alla fine 'non prevalebunt', appunto, quelli che vogliono distruggere la pace".