La Francia convoca il nostro ambasciatore dopo le parole di Salvini su Macron

Il leader leghista aveva invitato il presidente francese ad "attaccarsi al tram" sull'invio di truppe in Ucraina
La Francia ha convocato l'ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D'Alessandro, "a seguito dei commenti inaccettabili" di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron per il suo sostegno all'invio di truppe in Ucraina. Secondo quanto riporta Afp, la convocazione al Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri francese, è avvenuta poche ore dopo che il leader leghista, giovedì scorso, aveva invitato il presidente francese - in dialetto milanese - a "tacas al tram", cioè ad "attaccarsi al tram".
Salvini aveva polemicamente esortato Macron ad andare lui in Ucraina: "Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina", aveva detto Salvini a margine di un sopralluogo in via Bolla a Milano commentando l'ipotesi della Francia di mandare truppe sul terreno. Salvini aveva anche esaltato la politica di Donald Trump ("con i suoi modi che a volte possono sembrare bruschi o irrituali, sta riuscendo laddove hanno fallito tutti") criticando invece le "macronate" che prevedono "eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili".
