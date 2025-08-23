La Francia convoca il nostro ambasciatore dopo le parole di Salvini su Macron

Salvini aveva polemicamente esortato Macron ad andare lui in Ucraina: "Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina", aveva detto Salvini a margine di un sopralluogo in via Bolla a Milano commentando l'ipotesi della Francia di mandare truppe sul terreno. Salvini aveva anche esaltato la politica di Donald Trump ("con i suoi modi che a volte possono sembrare bruschi o irrituali, sta riuscendo laddove hanno fallito tutti") criticando invece le "macronate" che prevedono "eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili".