Da CityLife a Rubattino, prezzi alle stelle a Milano: la rigenerazione urbana spinge fuori le famiglie

Secondo il rapporto Nomisma, tra il 2014 e il 2023 i prezzi delle case sono saliti fino al 60% in zone come CityLife, Rubattino, Certosa, Sarpi, Lambrate e Maggiolina. L'effetto è duplice: da un lato chi aveva già un immobile ha visto crescere in modo significativo il proprio patrimonio; dall'altro, chi cerca oggi una casa si trova fuori mercato. Lo stesso vale per gli affitti, aumentati in media del 43%. In molti casi, una stanza singola in zone semi-centrali supera ormai i 750 euro mensili. Per molte famiglie monoreddito e giovani coppie, l'accesso al mercato immobiliare si è trasformato in una corsa a ostacoli.