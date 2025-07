Giancarlo Tancredi, l'assessore di Milano al centro del caso urbanistica

Tancredi è stato il punto di riferimento tecnico di Sala per le operazioni urbanistiche più rilevanti. Il suo approccio ha favorito un forte dialogo tra pubblico e privato, rendendolo uno degli architetti istituzionali del nuovo volto di Milano. È stato spesso relatore in convegni e forum dedicati al futuro urbano, come il Forum Rigenerazione Urbana 2024. Secondo quanto emerso dall'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, a Tancredi vengono contestati i reati di corruzione, falso e induzione indebita. L'indagine lo vede coinvolto insieme a Manfredi Catella e a un imprenditore. I magistrati ipotizzano che l'assessore abbia esercitato pressioni su funzionari comunali per agevolare iter autorizzativi a favore di soggetti specifici.