Inchiesta edilizia a Milano: Procura chiede 6 arresti, tra cui un assessore e un noto imprenditore

Il procuratore Marcello Viola ha sottolineato in una nota ufficiale la gravità della situazione: "Il fenomeno indagato, legato ad alcuni profili di incontrollata espansione edilizia, ha assunto dimensioni di rilievo notevolissimo". Secondo quanto dichiarato, le indagini hanno già portato al sequestro preventivo di diversi cantieri e all'adozione di ulteriori misure cautelari. Il giudice per le indagini preliminari deciderà sugli interrogatori fissati per il 23 luglio. La Procura, diretta da Marcello Viola, sta indagando da quasi tre anni su tutta la gestione urbanistica di Milano e su decine di progetti immobiliari. Numerosi i fascicoli aperti in questi anni, alcuni dei quali già arrivati in udienza preliminare o a processo, soprattutto per i casi di nuove realizzazioni che sarebbero state spacciate per ristrutturazioni, senza i necessari piani attuativi nelle zone interessate. Il giudice a fine luglio, escluse le esigenze cautelari dell'inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, dovrà valutare se accogliere le richieste dei pm o rimodulare semmai le misure cautelari, verificando, in particolare, se sussista a carico degli indagati il pericolo di reiterazione del reato.