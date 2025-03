Milano, inchiesta urbanistica: arrestato un ex dirigente del Comune per corruzione, falso e depistaggio

Per muoversi per favorire le pratiche edilizie della società Abitare In, riguardo a diversi interventi immobiliari, tra cui anche il Lambrate Twin Palace e Porta Naviglio Grande, Giovanni Oggioni, ora in pensione, avrebbe ottenuto dalla stessa Spa l'assunzione nella società della figlia, anche lei architetto, con contratti tra il 2020 e il 2023 per oltre 124mila euro, senza dichiarare nemmeno il suo conflitto di interessi relativo alla figlia. In più Oggioni avrebbe ottenuto anche un contratto di consulenza da Assimpredil Ance, associazione dei costruttori immobiliari, per oltre 178mila euro tra il febbraio 2022 e novembre 2024. E in cambio avrebbe condizionato l'attività amministrativa per una serie di pratiche edilizie delle imprese associate in Assimpredil, più di una decina di pratiche in totale.