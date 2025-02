Milano, inchiesta su auto storiche: sequestrata anche la Ferrari di Roberto Rossellini

La Guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 70 milioni di euro e tre misure interdittive nei confronti anche di un avvocato e di un commercialista di uno studio legale internazionale. Le accuse sono associazione a delinquere, corruzione, falso in atto pubblico e accesso abusivo a sistemi informatici nell'inchiesta del pm Giovanni Tarzia su una presunta rete dedita ad alterare i dati su auto d'epoca. Il sequestro riguarda anche cinque auto storiche, di cui tre a Principato di Monaco. Tra queste la Ferrari 375 MM da oltre 30 milioni di euro regalata nel 1954 dal regista Roberto Rossellini a Ingrid Bergman e un'Alfa Lungo Berlinetta, che si trova in Francia e ha un valore di oltre 26 milioni di euro. L'accusa: "Dati falsi sulle auto storiche per evadere le tasse".