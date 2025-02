Bergamo, sgominata la banda dei Suv: l'assist ai carabinieri dall'ex calciatore Cristiano Doni

I carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno iniziato a indagare su una serie di furti di Suv avvenuti nel giro di alcuni mesi e portati a termine tutti con un modus operandi simile. Stando a quanto accertato dalle indagini, i due individuavano le auto da rubare e le seguivano per diversi chilometri fino a quando si presentava l'occasione giusta per entrare in azione. Usando uno strumento per bypassare i sistemi di sicurezza delle vetture e un rilevatore di frequenze, in pochi minuti riuscivano a portare via le auto.