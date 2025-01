Rubata l'auto a Madame, l'appello social: "Offro una cena a chi me la ritrova"

Disavventura per Madame che è stata vittima di un furto. L'interprete di "Voce" e "Il bene nel male" ha raccontato sui social che le è stata rubata l'auto a Milano e si è rivolta quindi ai follower chiedendo aiuto: "Ciao amici, mi è stata rubata la macchina a Milano, se qualcuno dovesse trovarla per cortesia non esitate a scrivermi", con la promessa: "A chi mi aiuterà offrirò una cena".