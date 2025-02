"Salva Milano", il Consiglio comunale dice sì tra le proteste

"Fosse stato per me il 'Salva Milano' sarebbe già stato approvato l'estate scorsa, ma Pd e la sinistra hanno avuto qualche dubbio", ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega. "In Parlamento noi faremo la nostra parte ma ci auguriamo che la faccia anche la sinistra", ha spiegato il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Per l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, intervenuto in Consiglio comunale, la legge "Salva Milano" "è una soluzione democratica in un paese democratico, e penso che sia una soluzione di buon senso, poi il Comune con il Pgt (Piano di governo del territorio, ndr) si misurerà con questi temi e dirà qualcosa anche sulle regole".