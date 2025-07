Manfredi Catella, il re della rigenerazione urbana finito nell’inchiesta milanese

Nato a Livorno il 18 agosto 1968, Manfredi Catella si laurea in Economia all’Università Cattolica di Milano. Ottiene un master in Pianificazione territoriale e Real Estate al Politecnico di Torino. È chartered financial analyst e membro dell’Ordine dei Giornalisti come pubblicista. Autore di studi su sostenibilità e città del futuro, ha costruito il suo percorso con una visione a lungo termine.