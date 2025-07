Milano, la mappa dei cantieri finiti nel mirino della Procura: dal'ex Pirellino alle palazzine del Villaggio olimpico

Altri progetti citati nelle indagini sono poi Torre Futura, uno dei primi tasselli di sviluppo dell’area dello Scalo Farini (un grattacielo da oltre 20 piani che dovrebbe sorgere al posto della storica ex residenza dei ferrovieri del quartiere Farini) e il progetto di Santa Giulia. In quest’ultimo caso, secondo le indagini, si sarebbe previsto uno studio di fattibilità riguardo due progetti infrastrutturali affidati alla J+S nel quartiere.



A tutto ciò andrebbero aggiunti infine, stando alle carte della Procura, anche i cosiddetti "nove nodi", gli "svincoli" tra la città e l'hinterland, e complessi residenziali di 600 appartamenti come l'Ex Trotter, che prende il nome dalla zona che fu sede (dal 180 al 1924) della Società del Trotter. Un'area che fu utilizzata come ippodromo fino a quando nel 1924 quest'ultimo fu spostato a San Siro. Milano aveva mandato in soffitta la legge in vigore fino a metà Novecento che impediva di costruire palazzi più alti della Madonnina per aprirsi alla modernità, gioiosa e cosmopolita, convinta che quell'apertura e quella voglia di espandersi anche verticalmente non avrebbe portato contraccolpi. Ma ora è forse arrivato il momento del brusco risveglio dal sogno: dietro la scintillante facciata e quei grattacieli, si nascondono tanti punti oscuri che è adesso bisogna chiarire.