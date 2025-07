Da manager a sindaco: la vita pubblica e privata di Beppe Sala

Sala nasce a Milano il 28 maggio 1958 e cresce a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Dopo la laurea in Economia aziendale alla Bocconi, entra in Pirelli, dove nel 1998 diventa amministratore delegato di Pirelli Tyre. Nel 2002 passa a Telecom Italia come direttore finanziario e in seguito assume la guida delle divisioni Wireline e TIM. L'esperienza manageriale lo porta anche a dirigere Medhelan Management & Finance e a collaborare come consulente per Nomura Bank. Nel 2012 viene scelto come presidente del gruppo energetico pubblico A2A.