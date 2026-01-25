Le tariffe

WhatsApp, arriva l'abbonamento per rimuovere la pubblicità

Il costo ipotizzato sarebbe di circa 4 euro al mese, anche se il prezzo potrebbe variare da Paese a Paese

25 Gen 2026 - 15:53
© ansa

Arriva l'abbonamento per rimuovere la pubblicità da WhatsApp. Gli utenti che desiderano un'esperienza completamente priva di inserzioni dovranno pagare. Il prezzo non è ancora stato definito e potrebbe variare da Paese a Paese. Secondo il portale WaBetaInfo potrebbe essere di circa quattro euro al mese

Il piano

 Si tratterebbe di un piano per tutti gli utenti che desiderano messaggiare e stare su WhatsApp senza imbattersi nelle pubblicità che si trovano al momento solo sulla scheda Aggiornamenti, essendo separati in modo netto dalle conversazioni private. L'azienda ha in mente di implementare un piano opzionale per rimuovere completamente la pubblicità dalla scheda Aggiornamenti. Gli utenti così non vedrebbero più né gli stati né canali promossi, cioè quelli che i creator pagano per ottenere maggiore visibilità. L'idea riguarderebbe solo l'Unione Europea e il Regno Unito. 

Il prezzo ipotizzato

 Secondo alcune indiscrezioni il prezzo pensato dall'azienda sarebbe di circa quattro euro al mese, anche se con ogni probabilità si tratta di una tariffa provvisoria. Anche perché il costo potrebbe cambiare da Paese a Paese. 

