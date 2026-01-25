WhatsApp, arriva l'abbonamento per rimuovere la pubblicità

Si tratterebbe di un piano per tutti gli utenti che desiderano messaggiare e stare su WhatsApp senza imbattersi nelle pubblicità che si trovano al momento solo sulla scheda Aggiornamenti, essendo separati in modo netto dalle conversazioni private. L'azienda ha in mente di implementare un piano opzionale per rimuovere completamente la pubblicità dalla scheda Aggiornamenti. Gli utenti così non vedrebbero più né gli stati né canali promossi, cioè quelli che i creator pagano per ottenere maggiore visibilità. L'idea riguarderebbe solo l'Unione Europea e il Regno Unito.