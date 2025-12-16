La falsa "cura dei frati" del Santuario di Padre Pio su WhatsApp: scatta l'allarme da San Giovanni Rotondo

Un messaggio promette di "curare le articolazioni in 30 giorni" usando il nome dei cappuccini che smentiscono: "È un fake" e annunciano azioni legali
© Dal Web
Promesse miracolose, un nome autorevole e un link da cliccare: è così che una nuova truffa online prova a conquistare fiducia e portafogli. Ma questa volta a finire nel mirino sono i frati del Santuario di Padre Pio, che prendono nettamente le distanze e invitano a non cascarci. Una presunta cura terapeutica, pubblicizzata attraverso un messaggio WhatsApp, starebbe circolando in queste ore sfruttando indebitamente il nome dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. A denunciarlo sono gli stessi religiosi, che parlano apertamente di fake e mettono in guardia i fedeli e gli utenti della rete.
"I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata": è questo il testo del messaggio, accompagnato da un link che rimanda alle presunte proprietà terapeutiche di un preparato acquistabile online.
In una nota ufficiale, i frati smentiscono categoricamente ogni collegamento con il messaggio e con il prodotto pubblicizzato. Dichiarano inoltre la loro totale estraneità sia alla diffusione del contenuto sia alla commercializzazione della presunta cura, sottolineando di non poter garantire né l’efficacia del preparato né l’assenza di effetti tossici o dannosi per la salute.
I religiosi annunciano anche l'intenzione di tutelarsi legalmente, per evitare di essere coinvolti in una vicenda che potrebbe avere risvolti penali. Un uso illecito del loro nome e della reputazione del Santuario che rischia di ingannare soprattutto le persone più fragili. L'appello finale è rivolto a chiunque abbia ricevuto o riceverà messaggi simili: diffidare dell'autenticità del contenuto e adottare comportamenti prudenti per non diventare vittime di potenziali truffe.