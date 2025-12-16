La falsa "cura dei frati" del Santuario di Padre Pio su WhatsApp: scatta l'allarme da San Giovanni Rotondo

Promesse miracolose, un nome autorevole e un link da cliccare: è così che una nuova truffa online prova a conquistare fiducia e portafogli. Ma questa volta a finire nel mirino sono i frati del Santuario di Padre Pio, che prendono nettamente le distanze e invitano a non cascarci. Una presunta cura terapeutica, pubblicizzata attraverso un messaggio WhatsApp, starebbe circolando in queste ore sfruttando indebitamente il nome dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. A denunciarlo sono gli stessi religiosi, che parlano apertamente di fake e mettono in guardia i fedeli e gli utenti della rete.