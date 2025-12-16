Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
UNA NUOVA TRUFFA

La falsa "cura dei frati" del Santuario di Padre Pio su WhatsApp: scatta l'allarme da San Giovanni Rotondo

Un messaggio promette di "curare le articolazioni in 30 giorni" usando il nome dei cappuccini che smentiscono: "È un fake" e annunciano azioni legali

16 Dic 2025 - 17:28
© Dal Web

© Dal Web

Promesse miracolose, un nome autorevole e un link da cliccare: è così che una nuova truffa online prova a conquistare fiducia e portafogli. Ma questa volta a finire nel mirino sono i frati del Santuario di Padre Pio, che prendono nettamente le distanze e invitano a non cascarci. Una presunta cura terapeutica, pubblicizzata attraverso un messaggio WhatsApp, starebbe circolando in queste ore sfruttando indebitamente il nome dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. A denunciarlo sono gli stessi religiosi, che parlano apertamente di fake e mettono in guardia i fedeli e gli utenti della rete.

Leggi anche
 Firenze,la chiesa di Santa Maria del Fiore, Cattedrale della città 

Maxi truffa all'Opera di Santa Maria del Fiore: fermate nove persone

Rimini, curava il Covid con le erbe: assolto

"I frati del Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo curano le articolazioni in 30 giorni. La loro ricetta segreta è stata finalmente rivelata": è questo il testo del messaggio, accompagnato da un link che rimanda alle presunte proprietà terapeutiche di un preparato acquistabile online.

La smentita da San Giovanni Rotondo

 In una nota ufficiale, i frati smentiscono categoricamente ogni collegamento con il messaggio e con il prodotto pubblicizzato. Dichiarano inoltre la loro totale estraneità sia alla diffusione del contenuto sia alla commercializzazione della presunta cura, sottolineando di non poter garantire né l’efficacia del preparato né l’assenza di effetti tossici o dannosi per la salute.

Leggi anche

Travestito da madre "defunta" per percepire la pensione: cadavere della donna mummificato in casa

Alluvione in Emilia Romagna, truffe a chi aveva perso tutto: tre arresti tra Treviso e Ravenna

I religiosi annunciano anche l'intenzione di tutelarsi legalmente, per evitare di essere coinvolti in una vicenda che potrebbe avere risvolti penali. Un uso illecito del loro nome e della reputazione del Santuario che rischia di ingannare soprattutto le persone più fragili. L'appello finale è rivolto a chiunque abbia ricevuto o riceverà messaggi simili: diffidare dell'autenticità del contenuto e adottare comportamenti prudenti per non diventare vittime di potenziali truffe. 

Ti potrebbe interessare

padre pio

Sullo stesso tema