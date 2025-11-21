Travestito da madre "defunta" per percepire la pensione: cadavere della donna mummificato in casa

Emergono nuovi inquietanti particolari in merito al caso del 57enne, ex infermiere, denunciato a piede libero poiché ha percepito la pensione della madre morta dal 2022. Giovedì si era presentato all'Anagrafe di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, per rinnovare la patente della donna, travestito appunto da anziana, per assumere le sembianze della madre, ma era stato scoperto dai dipendenti che avevano allertato le forze dell'ordine. Durante il sopralluogo della polizia locale nell'abitazione dell'uomo, è stato rinvenuto il cadavere mummificato della donna, morta a 82 anni. L'ex infermiere aveva infatti tolto i liquidi con una siringa per evitare che il corpo si decomponesse e potesse emettere cattivi odori. Inoltre era coperto con più strati di lenzuola e nascosto in due sacchi a pelo, vicino a un armadio della lavanderia.