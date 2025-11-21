Logo Tgcom24
Travestito da madre "defunta" per percepire la pensione: cadavere della donna mummificato in casa

Il 57enne, ex infermiere, aveva tolto i liquidi con una siringa e nascosto il cadavere in due sacchi a pelo

21 Nov 2025 - 18:15
Emergono nuovi inquietanti particolari in merito al caso del 57enne, ex infermiere, denunciato a piede libero poiché ha percepito la pensione della madre morta dal 2022. Giovedì si era presentato all'Anagrafe di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, per rinnovare la patente della donna, travestito appunto da anziana, per assumere le sembianze della madre, ma era stato scoperto dai dipendenti che avevano allertato le forze dell'ordine. Durante il sopralluogo della polizia locale nell'abitazione dell'uomo, è stato rinvenuto il cadavere mummificato della donna, morta a 82 anni. L'ex infermiere aveva infatti tolto i liquidi con una siringa per evitare che il corpo si decomponesse e potesse emettere cattivi odori. Inoltre era coperto con più strati di lenzuola e nascosto in due sacchi a pelo, vicino a un armadio della lavanderia.

Il travestimento e la denuncia

 L'uomo aveva cercato di rinnovare la carta d'identità scaduta della madre, vestendosi come lei con parrucca e abiti femminili, ma è stato facilmente scoperto dagli addetti dell'Anagrafe.

Attesi gli esami sul cadavere

  Gli esami sul cadavere per stabilire le cause della morte andranno avanti ancora, parallelamente agli accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Mantova sugli oggetti ritrovati a casa dell'uomo, che è ancora a piede libero, indagato per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico.

Avrebbe percepito 3mila euro al mese

 L'Inps sta anche quantificando l'importo della pensione che l'uomo avrebbe percepito illecitamente: si tratterebbe di una cifra consistente, circa 3mila euro al mese, dato che la madre oltre al proprio assegno pensionistico percepiva anche la reversibilità del marito e padre del 56enne, un medico di Borgo Virgilio deceduto anni fa. 

