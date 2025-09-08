Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso

Truffa a Bolzano, consulente bancario scappa con 20 milioni dei clienti: non si trova da 8 mesi

Il professionista è accusato di aver sottratto i risparmi ai suoi clienti. Avrebbe proposto investimenti sicuri, per poi andare in pensione e fuggire

08 Set 2025 - 14:25
© ansa

© ansa

Un consulente bancario di Bolzano è accusato di aver sottratto ai suoi clienti circa 20 milioni di euro. Il 60enne risulta irreperibile da 8 mesi, precisamente da dicembre scorso, quando è andato in pensione anticipata. Da lì il nulla, non risponde ai messaggi e non frequenta più i luoghi abituali. Secondo alcune testimonianze sarebbe scappato all'estero con la compagna. 

Le indagini

   L'uomo era un punto di riferimento nella zona di Bolzano e godeva di grande fiducia da parte dei suoi clienti, questo fattore ha sicuramente facilitato la truffa. Il consulente bancario proponeva investimenti sicuri e vantaggiosi, consegnando nelle mani dei clienti documenti fittizi. Le somme venivano poi spostate altrove, si ipotizza su conti esteri. La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo e la Guardia di Finanza è al lavoro per quantificare con precisione i danni e ricostruire i passaggi del denaro. I clienti non avevano mai sospettato di nulla fino a quando hanno notato delle strane operazioni sui propri conti. Da lì una decina di imprenditori e risparmiatori, tra cui figure di spicco dell’economia locale, hanno realizzato di essere stati truffati. Gli inquirenti stanno indagando per trovare eventuali legami all'estero. 

