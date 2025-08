Banca d'Italia denuncia un falso profilo Instagram: "Usato per truffe finanziarie"

Il caso evidenzia un fenomeno in crescita: l'utilizzo improprio di nomi e simboli istituzionali da parte di truffatori digitali. Non è la prima volta che account falsi su piattaforme come Instagram o Facebook vengono utilizzati per proporre "investimenti sicuri" o accessi esclusivi a canali di comunicazione come WhatsApp. In alcuni casi, queste truffe sono abbinate a tecniche ancora più sofisticate, come la creazione di video deepfake o l'utilizzo di inserzioni sponsorizzate. I profili fake spesso assumono toni professionali e linguaggi tecnici per convincere l'utente della propria legittimità, inducendolo così a rivelare dati personali o ad accettare offerte ingannevoli. L'utilizzo dei social come vettore per truffe rappresenta una sfida crescente per le autorità e le istituzioni, che si trovano a dover intervenire in tempi rapidi per arginare i danni.