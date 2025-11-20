All'anagrafe travestito da madre "defunta": svelato l'inganno durato anni

Nel corso delle verifiche condotte dagli agenti, la situazione ha assunto macabri contorni. Secondo quanto ricostruito, il corpo della donna, deceduta per cause naturali anni fa, era nascosto nella cantina dell’abitazione familiare. Le condizioni in cui è stato trovato hanno richiesto l’intervento dei servizi sanitari e il trasferimento della salma alle camere mortuarie di Mantova per gli accertamenti medico-legali. Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire con precisione la data del decesso e verificare per quanto tempo il corpo sia rimasto occultato. Non risultano al momento segni di interventi esterni, ma saranno le analisi a chiarire il quadro.