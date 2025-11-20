All'anagrafe travestito da madre "defunta": svelato l'inganno durato anni

Un 57enne di Borgo Virgilio (Mantova) ha incassato per anni la pensione dell'anziana. È stato scoperto dopo essersi presentato in municipio per rinnovarne il documento d'identità
© Gemini
Un 57enne si è presentato allo sportello dell’anagrafe degli uffici comunali di Borgo Virgilio, nel Mantovano, travestito da anziana, con abiti femminili e parrucca. L’uomo avrebbe cercato di assumere l’identità della madre, defunta anni prima, allo scopo di ottenere il rinnovo del documento di riconoscimento e continuare a riceverne la pensione. La discrepanza tra l’aspetto reale e l’identità dichiarata è risultata evidente agli impiegati, che lo hanno invitato a ripresentarsi allo sportello con un abbigliamento adeguato. Al suo ritorno, il 57enne ha trovato gli agenti della polizia locale ad attenderlo.
Nel corso delle verifiche condotte dagli agenti, la situazione ha assunto macabri contorni. Secondo quanto ricostruito, il corpo della donna, deceduta per cause naturali anni fa, era nascosto nella cantina dell’abitazione familiare. Le condizioni in cui è stato trovato hanno richiesto l’intervento dei servizi sanitari e il trasferimento della salma alle camere mortuarie di Mantova per gli accertamenti medico-legali. Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire con precisione la data del decesso e verificare per quanto tempo il corpo sia rimasto occultato. Non risultano al momento segni di interventi esterni, ma saranno le analisi a chiarire il quadro.
Parallelamente al ritrovamento della salma, gli accertamenti economici hanno portato alla luce un altro aspetto rilevante della vicenda. Il 57enne avrebbe continuato a incassare ogni mese la pensione della madre, omettendo di comunicarne il decesso all’Inps. Le verifiche in corso puntano a quantificare l’ammontare complessivo percepito negli anni e a ricostruire l’esatto flusso dei pagamenti. Gli investigatori stanno inoltre esaminando eventuali comunicazioni tra l’uomo e gli enti pubblici, per valutare se siano stati presentati documenti o dichiarazioni mendaci allo scopo di mantenere attiva l’erogazione della pensione.
Al momento, il 57enne è al centro di un’indagine che potrebbe portare all’ipotesi di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps. La polizia locale ha trasmesso gli atti alla magistratura per le valutazioni del caso. L’inchiesta prosegue per chiarire ogni aspetto della vicenda, dalla gestione della pensione fino alla mancata denuncia del decesso della donna. Saranno inoltre ascoltate eventuali persone informate sui fatti e acquisiti tutti i documenti utili alla ricostruzione completa delle circostanze. Gli investigatori stanno lavorando per definire il quadro probatorio, mentre gli esami sul corpo permetteranno di stabilire elementi determinanti per la prosecuzione delle indagini.