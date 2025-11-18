A chi lasciare i propri beni se non si hanno figli o altri eredi? L'opzione del testamento solidale

Libertà piena per chi non ha eredi legittimari Per capire fino a che punto si possa disporre liberamente del proprio patrimonio bisogna conoscere la differenza tra quota disponibile e quota di legittima, e soprattutto chi sono i soggetti coinvolti. Il testatore è la persona che redige il testamento e decide come distribuire i propri beni dopo la morte. Gli eredi legittimari sono invece i familiari più stretti che la legge tutela in modo particolare: si tratta del coniuge, dei figli e, in loro assenza, dei genitori. Questi soggetti hanno diritto per legge a una parte del patrimonio che il testatore non può toccare.