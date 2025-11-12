Roma, bibliotecaria muore e lascia 157mila euro in eredità ai gatti della Muratella

Nel suo testamento, Lucilla Vespucci ha disposto che il 25% dei suoi investimenti finanziari fosse donato al gattile municipale della Muratella "per l’acquisto e la manutenzione di quegli arredi e attrezzature che aiutino i miei amatissimi gatti a vivere in condizioni più agevoli". L’importo complessivo, pari a 156.617 euro, sarà destinato al centro comunale che si occupa della cura e dell’accoglienza dei gatti randagi della Capitale. Nelle ultime volontà, la bibliotecaria ha inoltre chiesto che una targa commemorativa venga apposta in ricordo suo e del marito, Alfonso Vignoli, matematico e docente universitario scomparso nel 2019.