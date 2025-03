Bologna, a malati oncologici e al canile l'eredità della sarta novantenne

Il Comune di Bologna ha accettato, con beneficio di inventario, il lascito ereditato di Luciana Buggetti, morta a 91 nel 2024, che nel suo testamento olografo ha disposto di donare i propri risparmi e investimenti in parti uguali alla Fondazione Ant per malati oncologici e al Canile municipale, il Rifugio del cane e gatto a Trebbo di Reno. L'atto di Giunta attesta che le risorse disponibili alla data del 30 gennaio 2025 sono di circa 120 mila euro. Un tesoretto quello lasciato dalla donna che ha fatto la sarta per una vita e non aveva eredi.