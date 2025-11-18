L'eredità delle gemelle Kessler: il loro patrimonio a sostegno delle cause umanitarie e animaliste

Tra le voci che hanno voluto ricordarle, quella di Laura Perrotta, direttrice generale della raccolta fondi di Medici Senza Frontiere, è forse la più sentita. "Ringraziamo profondamente le gemelle Kessler, noi come organizzazione Medici Senza Frontiere non accettiamo fondi pubblici, il loro lascito ci permette di portare avanti i nostri progetti anche nel futuro", ha dichiarato. E ancora: "È un modo molto bello e tenero di starci vicini. Hanno accettato la nostra richiesta di essere il volto di una campagna di raccolta fondi testamentari nel 2014 e l’hanno fatto in tv. Credo che poi siano apparse per la stessa questione anche su altre trasmissioni". Parole che mettono in luce non solo la generosità del gesto, ma il rapporto autentico che le due sorelle avevano instaurato con chi, ogni giorno, si impegna sul campo.