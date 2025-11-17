Morte insieme le gemelle Kessler, regine della tv degli anni 60 | Bild: "Hanno scelto l'eutanasia assistita"

Sono morte Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo. Lo riferiscono diversi media tedeschi. Nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, avevano 89 anni. Le due sorelle, famose anche in Italia come cantanti, ballerine, attrici e intrattenitrici, erano note anche come le "gambe della nazione", grazie alla loro iconica presenza scenica, resa celebre già nel 1959. Secondo la "Bild" le due gemelle hanno fatto ricorso all'eutanasia assistita, che in Germania è consentita a determinate condizioni. Inseparabili nella vita e unite anche nella morte, le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un'unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello.