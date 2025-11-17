Le gemelle Kessler nel 2012 sulla scelta di morire insieme: "Usciamo di scena nello stesso momento"

L'intervista doppia al programma di Italia 1 presagiva quanto poi avvenuto in queste ore
© Da video
"Usciamo di scena insieme". Così parlavano a "Le Iene" Alice ed Ellen Kessler, per tutti: le gemelle Kessler. Le due ballerine, icone della tv italiana a partire dagli anni Sessanta, sono morte insieme all'età di 89 anni. Nel 2012, in un'intervista al programma di Italia 1, avevano già parlato della loro volontà di morire insieme, come poi è avvenuto.
"Qualche giorno fa avete dichiarato che se una delle due finirà in stato vegetativo - era stata l'ultima domanda dell'inviata del programma di Italia 1 -, avrebbe staccato la spina e poi chi rimane si suicida, è vero?". "Perché forse una delle due non vorrebbe vivere da sola e se dovesse fare qualcosa all'altra diventerebbe assassina", aveva risposto Ellen. "Quando arriverà questo momento non si sa mai come si reagisce, però quello è il nostro pensiero", era stato il commento di Alice.
Nel corso della loro intervista le due avevano parlato di altri temi: a partire dal mitico "Da-da-um-pa", con cui hanno fatto la storia della tv italiana. "Non ne possiamo più - avevano risposto - è qualcosa di 50 anni fa". E, di nuovo, avevano ribadito l'importanza del loro legame: "L'unione è stata la nostra forza, in due siamo forti - avevano detto -, una donna sola non potrebbe aver fatto quello che abbiamo fatto".