Addio a Alice e Ellen Kessler, simbolo della tv del dopoguerra, le gemelle che hanno rivoluzionato il modo di stare sul palco con eleganza, sincronismo e modernità, morte a 89 anni insieme.

Arrivarono in Italia quasi in punta di piedi, con la grazia di due ballerine cresciute tra disciplina, studio e un sogno che andava oltre i confini della loro Germania. Alice ed Ellen Kessler non erano solo un duo coreografico: erano un simbolo di modernità in un Paese in piena trasformazione, un fenomeno che intrecciava danza, musica e televisione quando il varietà diventava un appuntamento collettivo. Con i loro sorrisi sincronizzati, le gambe lunghissime e un’eleganza magnetica, entrarono nel cuore del pubblico e contribuirono a definire un nuovo linguaggio televisivo fatto di ritmo, ironia e spettacolo. La loro presenza fu un ponte tra ciò che la tv italiana era e ciò che stava per diventare: un mezzo capace di accogliere influenze internazionali senza perdere il calore della tradizione.