Le gemelle Kessler: “Noi a letto con Baudo? Non ci sta più con la testa”

Aveva fatto il giro del web e dei media la dichiarazione di Pippo Baudo di una notte trascorsa con le gemelle Kessler. Lo storico conduttore Rai, in un’intervista a Fabio Fazio per presentare il proprio libro aveva raccontato che una sera di tanti anni prima, complice l’alcool, le due sorelle ballerine lo avevano portato in camera e spogliato.



Ignare di tutto questo, le mitiche gemelle dalle gambe lunghe, ospiti a “Domenica Live”, hanno rivisto il filmato ‘incriminato’. Stupore e un po’ di indignazione da parte loro. “Ormai ha un’età, magari non ci sta con la testa”, commenta freddamente una delle due sorelle. “Se gli piace ricordare così, allora diremo che le cose sono andate esattamente come dice”, conclude ironica l’altra.