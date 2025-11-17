Da-da-un-pa, da tormentone a fenomeno culturale: il ritmo che rese immortali le gemelle Kessler

Le leggendarie gemelle della televisione italiana, Alice e Ellen Kessler, sono decedute all’età di 89 anni. Secondo quanto riportato da media tedeschi, le sorelle - note come "le gambe della nazione" - avrebbero scelto l'eutanasia assistita. La loro carriera, iniziata in Italia nel 1961, raggiunse un apice nel 1965 con l'interpretazione di "Da-da-un-pa", che consacrò il loro ruolo nel varietà televisivo. In un'Italia in trasformazione, la loro presenza scenica rappresentò un modello di intrattenimento moderno e consolidato, che ancora oggi mantiene vivo il segno lasciato nella cultura popolare. Le due artiste erano già note al pubblico fin dal 1961, anno del loro debutto televisivo in Italia con la sigla 'Pollo e champagne' della prima edizione del programma. Fu però il numero del 1965 a trasformare un motivo leggero e immediato in un simbolo della televisione dell’epoca, grazie a una combinazione di ritmo, coreografia e stile che contribuì a imprimersi nella memoria collettiva. Il successo del "Da-da-un-pa" si inserisce così nella stagione più matura del varietà Rai, quando l’intrattenimento del sabato sera raggiungeva un pubblico vastissimo e consolidava nuovi linguaggi televisivi.