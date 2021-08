Le loro gambe lunghe e affusolate sono entrate nell'immaginario collettivo, stravolgendo la storia della tv e diventando un caso nazional-popolare nel 1961, quando a "Giardino d'inverno" imposero loro le calze nere. Le gemelle Alice ed Ellen Kessler compiono 85 anni , ma non li dimostrano. Come loro stesse hanno più volte raccontato, non sentono il peso del tempo.

Nate nel 1936 nella Germania Est, fuggirono con la famiglia nella Germania Ovest e a 19 anni ballarono tra le fila delle sensuali Blubell Girls, mentre a 40 finirono senza veli sulla copertina di Playboy. La loro fortuna fu però il piccolo schermo: per molti le Kessler sono ancora il Carosello dei collant, il ritornello de "La notte è piccola" e gli sketch di "Studio Uno", "Milleluci" e "Canzonissima".

In Italia infatti esplosero grazie al "Da-da-un-pa" e agli spot indimenticabili per le calze di nylon, divertendo i telespettatori con i balletti ad altezza sfasata insieme don Lurio, reso quasi invisibile da quei due corpi statuari. "Era bravissimo come coreografo, ma forse noi eravamo troppo alte per lui, soffriva probabilmente del complesso di Napoleone. Ma fuori dal lavoro era simpaticissimo" hanno assicurato.

